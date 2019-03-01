Официальный промокод на сегодня :



1x_46366﻿

(промокод вводится только при регистрации в 1xBet!)

Официальный бесплатный промокод 1x_46366 даёт самый большой, какой только возможно бонус при первом пополнении счёта. Ввести и использовать промокод можно только при регистрации на сайте 1xBet! После регистрации его ввести уже не получится!

Остерегайтесь мошенничества, используйте только наш официальный промокод 1xBET!

Где ввести промокод при регистрации

При регистрации с компьютера или с телефона на сайте нужно заполнить форму и ввести внизу код:

Внимание, после регистрации не забудьте в личном кабинете ввести все свои данные, и подтвердить свою учетную запись.

После регистрации вам нужно будет пополнить баланс своего счёта на 1xBet. Затем к этой сумме после выполнения всех условий будет добавлен бонус!

Какой бонус при вводе промокода?

Промокод 1x_46366 даёт Вам право на получение 100% бонуса на первое пополнение баланса, и увеличенный максимальный лимит бонуса до 6500 рублей(130%)!

Пример использования бонуса:

Вы зарегистрировались в 1xБет, при регистрации ввели наш промокод, пополнили баланс на сумму 6500 рублей(или эквивалент в другой валюте). Сумма Вашего бонуса: 6500 рублей.

Если пополнили на 1000 рублей (или эквивалент в другой валюте) — бонус соответственно тоже 1000 рублей.

Как получить бонус на 1xBet?

Получить бонус по промокоду можно, выполнив основные условия:

1) Зарегистрироваться в 1xBET, при регистрации ввести промокод 1x_46366.

2) Проставить согласие на получение бонуса(в личном кабинете, или на странице пополнения баланса: принимать участия в бонусных акциях).

2) Пополнить баланс на счёте от 100 до 6500 рублей.(Внимание! от суммы первого пополнения напрямую зависит размер бонуса! Бонус = сумме первого пополнения счёта в 1xBet!) (или эквивалент в другой валюте).

3) Отыграть бонус:

— Для получения бонуса нужно собрать экспрессы, и проставить сумму бонуса в 5-и кратном размере. При этом экспресс должен состоять как минимум из 3-х событий, и как минимум 3 события должны иметь коэффициент не ниже 1.4.

4) Сумма бонуса переведётся на Ваш баланс.

Отыгрыш бонуса по промокоду у 1xBET считаем лояльным. В других БК получить бонус очень сложно.



Ответы на вопросы

Как зарегистрироваться в 1xBET?

Регистрация у этого букмекера довольно простая. Мы описали в разделе «Помощь» полностью весь процесс регистрации с компьютера и с телефона.

Почему мне не начислили бонус по промокоду?

Скорее всего Вы не выполнили полностью условия отыгрыша бонуса. Проверьте, всё ли правильно вы сделали. Или свяжитесь со службой поддержки 1хБет на официальном сайте. Также можете написать нам, мы поможем разобраться.

Есть ли ещё акции или бонусы?

Да, часто проводятся разные акции и раздача бонусов, ознакомиться подробнее с ними можно в разделе «PROMO» на официальном сайте компании.

Можно ли вывести бонус по промокоду с сайта?

Можно, для вывода бонуса Вам нужно будет выполнить все условия его получения. Затем как только он появится на вашем лицевом счёте, Вы можете вывести его себе на карту, телефон, или другим удобным для Вас способом!

Ответы на остальные вопросы, связанные с букмекером 1xBet насчёт регистрации, бонусов, промокодов, акций, и прочие указаны в разделе «Ответы на вопросы».

Если у Вас остались вопросы, касаемо регистрации, активации промокода, и получения бонуса в 1xBet, то свяжитесь с нами, мы постараемся Вам помочь!